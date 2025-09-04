Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Yaşam
 Selahattin Demirel

Kötü kokuyu duyan komşular telefona sarıldı! Balkondan giren ekipler şaşkınlığa uğradı

Aydın Efeler ilçesinde bir apartmandan gelen kötü kokular, komşuları harekete geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin balkondan girdiği evde yapılan araştırmada şüpheler boşa çıkarken kokunun nedeninin bozulan dolapta kalan et olduğu

Kötü kokuyu duyan komşular telefona sarıldı! Balkondan giren ekipler şaşkınlığa uğradı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
22:01
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
22:01

Cuma Mahallesi 202 sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmandan ağır bir kokuyu fark eden vatandaşlar kokunun sebebini araştırmaya başladı. sakinleri kokunun ikinci kattaki Hüseyin Korkmaz'a ait dairenin kapı önünde yoğunlaştığını fark etti.

Korkmaz ve ailesinin hayatından endişe duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye , sağlık ve ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis nezaretinde eve balkondan girmek için hazırlık yapmaya başladı. Ekiplerin eve girmek için hazırlandığı esnada tesadüfen oradan geçmekte olan ev sahibi Hüseyin Korkmaz'ın kardeşi Ali Korkmaz da apartmanın önüne geldi.

Kötü kokuyu duyan komşular telefona sarıldı! Balkondan giren ekipler şaşkınlığa uğradı

EKİPLER BALKONDAN EVE GİRDİ

Evde olmadığını kardeşi ve ailesinin kısa bir süre önce Kuşadası'na gittiklerini söyleyerek telefonla ev sahibi kardeşini aradı. Telefonda ev sahibi Korkmaz evde kimsenin olmadığını ve evden gelen kötü kokunun buzdolabından gelebileceğini söyledi. Ali Korkmaz, ekiplere durumu anlatarak onları kokunun nedenine ikna etmeye çalıştı. Ancak polis ekipleri görev sorumlulukları gereği itfaiye ekipleri eşliğinde balkona uzatılan merdiven aracılığıyla evin balkonuna çıkarak içeri girdi. Evde yapılan araştırmalarda apartmandaki kokunun buzdolabının arıza yapması nedeniyle içinde bulunan etlerin bozulması sonucu ortaya çıktığını tespit etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu apartman sakinleri de rahat bir nefes aldı.

Kötü kokuyu duyan komşular telefona sarıldı! Balkondan giren ekipler şaşkınlığa uğradı

"GÜN BOYU SÜREN KOKU BİZİ ENDİŞELENDİRDİ"

Apartman sakinlerinden Aytaç Kaya, "Apartmanda bugün ağır bir kötü koku peydah oldu. Sabahtan beri bu koku vardı ama kanalizasyon kaynaklı olabileceğini düşünerek çok önemsememiştik ama akşam saatlerinde de devam edince ihbarda bulunma gereği duyduk. Ekipler geldiler baktılar. Dolap bozulmuş içerisindeki malzemeler ve etler çürümüş. Komşularımızın hayati durumları için endişelenmiştik ama şükür kötü bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eve giden adam dehşet saçtı: Çocuklarının önünde eşini katletti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Karabük'te 20 saatte kontrol altına alınan yangının çıkışıyla ilgili çarpıcı iddia: Her şeyi bir karga başlattı
ETİKETLER
#polis
#itfaiye
#apartman
#sağlık ekipleri
#112 Acil Yardı
#Yanar Ocak
#Buzdolabı Arızası
#Yaşam
