TGRT Haber
27°
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Köylüler mutluluktan uyuyamıyor! Duyunca herkes havalara uçtu: 'İnanamıyoruz'

Sivas'ta 360 haneli köyün 12 yıldır bekledikleri haber mahkemeden çıktı. Belediye unvanını kaybeden köy, yeniden belediye olunca vatandaşlar sevinçten havalara uçtu. Beldede yaşayan Haşim Karataş, "Mutluluktan 15 gündür uyku uyuyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
12:30
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
12:30

Yıldız dağı eteğinde yer alan Yakupoğlan köyü, 1976 yılında merkez ilçeye bağlandı. Çevresindeki en büyük olma unvanını taşıyan Yakupoğlan köyü, 1998 yılında belde statüsüne dönüştürüldü ve belediye oldu. 3 dönem belediye olarak yönetilen yerleşim yeri, nüfusunun 2 bin kişinin altına düşmesi sebebiyle 2013 yılında tekrar köy statüsüne düşürüldü.

Köylüler mutluluktan uyuyamıyor! Duyunca herkes havalara uçtu: 'İnanamıyoruz'

HERKES HABERİ SEVİNÇLE KARŞILADI

O günden itibaren hukuki mücadele yürüten Yakupoğlan köyü sakinleri, 12 yıllık beklentisine kavuştu. Köy muhtarı Mustafa Öztürk'ün girişimleri sonucu tekrar belde olmaya hak kazanan Yakupoğlanlılar, haberi sevinçle karşıladı.

Köylüler mutluluktan uyuyamıyor! Duyunca herkes havalara uçtu: 'İnanamıyoruz'

"MUTLULUKTAN UYUYAMIYORUZ"

Yakupoğlan'da yaşayan Haşim Karataş, "Türkiye genelinde kayıtlı en büyük köyüyüz. Burası en son 1999'da beldeydi. Kardeşim 2 dönem başkanlık yaptı. 3 dönem belde olarak kaldı. Köyün nüfusu 2 binin üzerinde olduğu için tekrar itiraz ettik. Şuan da beldemizi geri aldık hayırlı uğurlu olsun. Mutluluktan 15 gündür uyku uyuyamıyoruz" dedi.

Köylüler mutluluktan uyuyamıyor! Duyunca herkes havalara uçtu: 'İnanamıyoruz'

"HAVALARA UÇASIM GELDİ"

Köyün tekrar belde olması için çok çaba sarf ettiklerini ifade eden Osman Çınar, "Belediyemiz gideli çok zaman geçti. Bu nedenle biz tekrar çalışıp uğraştık belediyeyi tekrar kazandık. İlk duyduğumuzda belediyeyi tekrar alamayacağımız söylendi. Buranın tekrar belde olduğunu duyduğum havalara uçasım geldi. Burada muhtar tek başına yetişemiyor" şeklinde konuştu.

Köylüler mutluluktan uyuyamıyor! Duyunca herkes havalara uçtu: 'İnanamıyoruz'
TGRT Haber
