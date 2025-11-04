Menü Kapat
19°
Köyün maskotu 'Ponpon'a' muhtar sahip çıktı: 'Karaca'ya evimde bakıyorum, o artık evcil bir hayvan'

Çanakkale'nin merkezine bağlı Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz, merada çoban köpekleri tarafından yakalanan karacaya sahip çıktı. Adeta evcil hayvan gibi insanlarla samimi olan karaca köyün maskotu oldu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 11:48

'de geçtiğimiz yaz aylarında meydana gelen yangınlar sebebiyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inmeye başladığı görüldü. Meraya inen bir anne karaca burada 2 tane yavru dünyaya getirdi. Merada keçilerin başında nöbet tutan çoban köpekleri yavrulardan bir tanesini yakalarken anne ile diğer yavru canını kurtarmak için bölgeden uzaklaştı. Yeni doğmuş karaca yavrusu çobanın hızlı refleksleri sayesinde yaralanmadan köpeklerden kurtuldu. Merada annesini bekleyen yavru karaca gün geçtikçe güçten düşmeye başladı. Muhtar bir süre izlediği karacanın annesinin gelmediğini ve durumunun kötüye gittiğini görünce duruma dayanamayarak yavruya 'Ponpon' ismini koyarak kendi evinde bakmaya başladı. 15 Mayıs tarihinden beri karaca yavrusunun kendileriyle beraber olduğunu ve adeta evcil hayvan gibi olduğunu söyleyen muhtar Yavuz, "Ben hayvanı insanlık görevimi yerine getirmek için baktım. Bundan sonra yine de bakmaya devam ederim, hiçbir sıkıntı yok. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya da hazırım" dedi.

Köyün maskotu 'Ponpon'a' muhtar sahip çıktı: 'Karaca'ya evimde bakıyorum, o artık evcil bir hayvan'

ANNE KARACA YAVRUSUNU ALMADI

Yavru karacanın hayatlarına nasıl girdiğini anlatan Dümrek köyü muhtarı Abdülkerim Yavuz, "Bu karacanın hikayesi şöyle oldu. Bu sene Çanakkale'de çok oldu. Yangınlardan ötürü bu karacanın annesi bizim meraya gelmiş. Merada doğum yapmış. Bizim çobanlar meralara keçileri yayıyor. Çobanlar keçileri yaydığı sırada çoban köpekleri bu yavruyu yakalamışlar. Çoban yavruyu köpeklerin ağzından sağlam bir şekilde alıyor. Bu arada beni arayarak ‘Abi böyle bir karaca yavrusu yakaladım. Köpeklerin ağzından aldım. Ne yapayım?' dedi. Diğer yavru ve anne köpeklerden kaçarken bu yavruyu bırakmışlar. Ben gidip çobanın kurtardığı yavruyu aldım. Evde biraz baktım. Sonra tekrar gidip yerine koydum. Annesi alır yeniden doğal yaşamına gider diye. 1-2 gün gidip bunu kontrol ettim. Annesi gelmedi" ifadelerini kullandı.

Köyün maskotu 'Ponpon'a' muhtar sahip çıktı: 'Karaca'ya evimde bakıyorum, o artık evcil bir hayvan'

"HER TÜRLÜ İHTİYACINI GİDERİP BÜYÜTTÜM"

Annesinin yavru karacayı alması için meraya bırakarak uzaktan izlediğini fakat annesi gelmediği için orada iyice zayıfladığını belirten köy muhtarı Abdülkerim Yavuz, "Bu yavru merada durunca iyice acıkmış, zayıflamıştı. Bu arada yavruyu çakal olsun, tilki olsun, yaban hayvanları baya var. Yaban hayvanları yavruyu kessin yiyecekti. Benim de bu duruma vicdanım el vermedi. Aldım yavruyu evime getirdim. O zamandan beri de biberon ile süt, mama her türlü ihtiyacını giderip büyüttüm" şeklinde konuştu.

Köyün maskotu 'Ponpon'a' muhtar sahip çıktı: 'Karaca'ya evimde bakıyorum, o artık evcil bir hayvan'

KÖYÜN MASKOTU HALİNE GELDİ

Yavru karacanın evcil hayvan gibi insanlarla ve diğer hayvanlarla anlaştığını söyleyen muhtar Yavuz, "Şu an aramız çok güzel. Gezintiye çıkarıyorum, köy kahvehanesine gittiğimde arkamdan geliyor. Kendi kendine köyde gezinip karnı acıktığında tekrar eve geliyor. Köyün maskotu haline geldi. Bütün ziyaretçiler görmeye geliyor. Yavru bize de iyice alıştı. Bizim bahçemizdeki kediler, köpekler, tavuklarla da çok iyi anlaştı. Birbirlerine alıştıkları için zarar vermiyorlar. Beraber yaşayıp duruyorlar. Hiçbir sıkıntıları yok, keyifleri yerinde. Evin önünden salıyoruz bu bahçeyi dolaşıyor. Evin etrafında geziyor. Acıktığı, canı sıkıldığı zaman yeniden evin önüne geliyor. Yeniden geziyor. Bizden biri, aynı evcil hayvan gibi" diye konuştu.

