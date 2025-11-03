Kütahya'da yavru ayı telef oldu! Karayolunda yürek burkan anlar

Kütahya karayolunda, yol kenarında hareketsiz bir ayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, trafik güvenliğini sağladıktan sonra telef olan yavru ayıyı yoldan kaldırdı. Yavru ayı, daha sonra Tavşanlı Milli Parklar Şefliği ve Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.