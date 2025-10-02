Küçük çınara sarılan yaşlı çınar görenleri hayran bıraktı! "Doğanın ibretlik bir örneği"

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki ormanlık alanda, yaşlı bir çınar ağacının genç bir çınara adeta sarılarak devrilmekten kurtardığı gözlendi. Sarıgöl'ün Alemşahlı Mahallesi Asar Yaylası'ndaki ormanlık alanda yer alan doğal manzara görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

"DOĞANIN İBRETLİK ÖRNEĞİ"

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi Asar Yaylası'ndaki ormanlık alanda görüntülenen yaşlı bir çınar ile yanında yetişen yaklaşık 15 yıllık çınar ağacı, görenlerin ilgisini çekiyor. İki çınarın birbirine bağlı görüntüsü, ziyaretçilerin cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdiği doğal bir manzara oluşturuyor.

Sarıgöllü Orhan Uç, tarladaki işini bitirdikten sonra ormanlık alanda gezintiye çıktığını belirterek, ilginç manzarayı şöyle anlattı:

"Bugün ormana gezmeye gittim. Yan yana duran iki çınar dikkatimi çekti. Biri oldukça yaşlı, diğeri ise yaklaşık 15 yıllık olabilir. Küçük çınar devrilmesin diye büyük çınar adeta koluyla tutmuş gibiydi. Sanki evladını korur gibi sarılmıştı. Bu bana çok ilginç geldi. Doğanın ibretlik bir örneği olsa gerek."