Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Küçük çınara sarılan yaşlı çınar görenleri hayran bıraktı! "Doğanın ibretlik bir örneği"

Manisa Sarıgöl'de bir ormanlık alanda, yaşlı çınarın genç çınara sarıldığı ve devrilmekten koruduğu manzara görenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar "doğanın ibretli bir örneği" yorumunu yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Küçük çınara sarılan yaşlı çınar görenleri hayran bıraktı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 12:04

'nın Sarıgöl ilçesindeki ormanlık alanda, yaşlı bir çınar ağacının genç bir çınara adeta sarılarak devrilmekten kurtardığı gözlendi. Sarıgöl'ün Alemşahlı Mahallesi Asar Yaylası'ndaki ormanlık alanda yer alan doğal manzara görenlerin büyük ilgisini çekiyor.

Küçük çınara sarılan yaşlı çınar görenleri hayran bıraktı! "Doğanın ibretlik bir örneği"

"DOĞANIN İBRETLİK ÖRNEĞİ"

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Alemşahlı Mahallesi Asar Yaylası'ndaki ormanlık alanda görüntülenen yaşlı bir çınar ile yanında yetişen yaklaşık 15 yıllık çınar ağacı, görenlerin ilgisini çekiyor. İki çınarın birbirine bağlı görüntüsü, ziyaretçilerin cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdiği doğal bir manzara oluşturuyor.

Küçük çınara sarılan yaşlı çınar görenleri hayran bıraktı! "Doğanın ibretlik bir örneği"

Sarıgöllü Orhan Uç, tarladaki işini bitirdikten sonra ormanlık alanda gezintiye çıktığını belirterek, ilginç manzarayı şöyle anlattı:

"Bugün ormana gezmeye gittim. Yan yana duran iki çınar dikkatimi çekti. Biri oldukça yaşlı, diğeri ise yaklaşık 15 yıllık olabilir. Küçük çınar devrilmesin diye büyük çınar adeta koluyla tutmuş gibiydi. Sanki evladını korur gibi sarılmıştı. Bu bana çok ilginç geldi. Doğanın ibretlik bir örneği olsa gerek."

Küçük çınara sarılan yaşlı çınar görenleri hayran bıraktı! "Doğanın ibretlik bir örneği"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ayağına bastığı için bunları yaptı! 14 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
Kanserde yeni dönem: Hücresel tedavilerle yaşam süresi uzuyor
ETİKETLER
#Manisa
#Doğa
#Çınar Ağacı
#Sarıkol
#Doğal Güzellik
#Ibretlik
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.