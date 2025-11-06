Kurtlar köye indi! Önüne geleni parçaladılar

Batman'ın Sason ilçesinde geçimini hayvancılıkla sürdüren Hayriye Can'a ait ağıla gece saatlerinde kurt girdi. Saldırı sonucu 10 keçi telef olurken 10'u da yaralandı.

Olayı sabah fark eden besici durumu köy sakinlerine bildirdi. Köylüler, yaralı hayvanlara müdahale ederken, kurt saldırısı bölgede endişeye neden oldu. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.