Kuyudaki cesedin sırrı ortaya çıktı! Tüm detaylarıyla anlattı: 'Yarım saat ağladım sonra...'

İstanbul'un Fatih ilçesinde inşaat malzemeleri dükkanından gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine yapılan aramalarda kuyuda ceset bulundu. Ceset ise günlerdir aranan Sedat Dereli'ye ait çıktı. Ceset, kuyudan itfaiye dalgıç ekiplerince çıkarılmış ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Olayla ilgili iş yeri sahibi ve oğlu gözaltına alınırken, ifadelerinde de olay gününü tek tek anlattıkları öğrenildi.

TAKİBE ALINDI

İlk olarak tanık ifadesi alınan Aydın Cem K., "2021 ile 2023 yılları arasında Sedat bana para verirdi. Ben de onun adına altın satın alırdım ama paraları tekrar ona verirdim. Aramızda alacak verecek olmadı” dedi. Kayıp uzmanı dedektifler verilen ifadelerde çelişki bularak Aydın Cem K.’yi takibe aldı.

"AĞLADIM SONRA KUYUYA ATTIM"

Olayla ilgili iş yeri sahibi Şaban K. ve oğlu Aydın Cem K. gözaltına alındı. Şüpheli Aydın Cem K. ceset bulununca verdiği ilk beyanında şunları söyledi: "Sedat bana gelip 'silah lazım' dedi. Kendisinin suç kaydı olduğu için benden yardım istedi. Ben de 10 bin liraya bir silah aldım. 18 Ağustos günü silahı vereceğim sırada bir anda patladı. Yarım saat başında ağladım. Sonra korktuğum için cesedi kuyuya attım."

CESETLİ DÜKKANDA SATIŞ YAPMIŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin olay günü iş yerinde kan olan koltuğu çöpe attığı ve iş yerinin duvarlarını boyattığı tespit edildi. Aydın Cem K.’nin kimse şüphelenmesin diye günlerce içinde ceset olan iş yerini açıp hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.