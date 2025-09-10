Malatya'da iki yük treni kafa kafaya çarpıştı

Malatya-Sivas demir yolu hattında kaza meydana geldi. Hasançelebi istasyonunda demir cevheri yükleyen yük treni ile yakıt tankeri taşıyan yük treni kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine AFAD, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma ve güvenlik önlemleri çalışmalarını yürütürken, ilk belirlemelere göre kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın sinyalizasyon hatasından kaynaklandığı ileri sürülürken, olayla ilgili teknik inceleme ve adli soruşturma başlatıldı.