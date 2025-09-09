Mecidiyeköy'ün göbeğinde tur otobüsü alev aldı! Yangın 3 araca sıçradı

Şişli Mecidiyeköy üzerindenki Büyükdere Caddesi Edirne istikametinde tur otobüsünde yangın çıktı. Ön kısmından yükselen alevler bir anda tüm otobüsü sardı. Yangında çevredeki araçlar da hasar gördü.

ŞOFÖRÜN ERKEN FARKETMESİ FACİAYI ÖNLEDİ



Yabancı turistleri taşıdığı öğrenilen otobüste çıkan yangın sonrası otobüs şoförü aracı durdurarak hızlı bir şekilde yolculardan otobüsü tahliye etmesini istedi. Yolcuların tahliyesi sonrası otobüsün ön kısmında başlayan yangın hızlı bir şekilde orta kısmına doğru yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sirayet etti.

ETRAFTAKİ ÜÇ ARACA DA ALEVLER SIÇRADI

Polis ekipleri yangının çıktığı caddenin bulunduğu istikameti geçici olarak trafiği kapatırken, itfaiye ekipleri ise alev topu haline gelen otobüse müdahalede bulundu. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Tur otobüsünün alevli şekilde yandığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Otobüsün yandığı alanda bulunan park halindeki üç araç yangının sirayet etmesi sonucu hasar aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle trafiğe kapatılan yol kontrollü olarak açıldı. Otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.