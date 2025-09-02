Menekşe Sahili'nde denizde insana ait parçası ihbarı! İpe bağlı parçalar bulundu

Küçükçekmece ilçesi Menekşe Sahili'nde yapılan ihbar sonrası cankurtaran ekipleri harekete geçti. İpe bağlı olan parçaların insana ait olduğunun düşünülmesi sonrası araştırma başladı.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, çalışma yaptı. Sahil güvenlik ekipleri ile dalgıç polisler, su üstünde ve su altında geniş çaplı araştırma yaptı.

HAYVANA AİT BAĞIRSAKLAR BULUNDU

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından insan bedenine ait herhangi bir parçanın bulunmadığı belirlendi. Bulunan parçaların ise hayvana ait bağırsaklar olduğu tespit edildi.