Minibüste panik anları! Sağlık personeli müdahale etti, şoför dakikalarla yarıştı

Karabük'te şoför Uğur Dereli’nin kullandığı minibüste bir yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden Dereli, diğer yolcuları sakinleştirerek aracı doğrudan Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine yöneltti.

"ARACIMI HASTANEYE ÇEVİRDİM"

Hastaneye kısa sürede ulaşan Dereli, rahatsızlanan yolcunun sağlık ekiplerince müdahale edilmesini sağladı.

Dereli, "Sefere çıktığımda okullar bölgesinde araçtan sesler geldiğini duydum. Arkama dönüp kalktığımda araç içerisinde bir yolculardan bir tanesinin rahatsızlandığını gördüm.

O an araç içerisinde bulunan yolculara sakin olmalarını söyledim. Ardından aracımı hastaneye çevirdim. Acile giriş yaptım. Yolcuyu hastane personeline teslim edip ardından görevime devam ettim" dedi. Dereli, rahatsızlanan vatandaşa ilk müdahaleyi minibüsteki sağlık personelinin yaptığını söyledi.