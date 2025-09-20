Muğla Köyceğiz ve Milas’ta çıkan yangınlarla ekiplerin mücadelesi sürüyor

Gecenin karanlığına aldırış etmeyen yangın söndürme ekipleri, Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık mahallelerinde alevlerin önüne geçmek için yoğun çaba sarf etti. Karadan yüzlerce araç ve personel görev yaparken, gündüz saatlerinde uçak ve helikopterlerle de destek verildi.

VALİ AKBIYIK: “ALEVLERLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Köyceğiz Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerimizde ve Milas Kıyıkışlacık mahallemizde meydana gelen yangınlarla mücadelede ilk 24 saati geride bıraktık. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor.”

EVLER VE HAYVANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesindeki 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi. Aynı zamanda 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvan bölgeden çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 2 depo ve 2 ahır hasar görürken, 10 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Yangınların çıkış nedenine ilişkin araştırmalar çok yönlü olarak devam ediyor. Bölgede iletişimin aksamaması için 2 mobil baz istasyonu devreye alınırken, ekiplerin mücadelesi karadan gece boyunca sürdü.