Muhtardan rüşvet skandalı! Para almadan kılını bile kıpırdatmadı

İstanbul'da yaşayan Sima A., adres kaydı için 22 Ağustos 2025'te Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Muhtarlığı'na gitti. İfade tutanağına göre Muhtar Miraç G., adres teyit belgesini onaylamak için 2 bin lira istedi. Vatandaş Sima A., yanında bulunan arkadaşı Ali F.'ye de olayı aktardı. Muhtar, paranın ödenmemesi halinde işlemlerin 2-3 hafta gecikeceğini belirtti. Bunun üzerine Sima A., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu.

"MUHTAR AÇIK AÇIK PARA İSTEDİ"

Tanık Ali F. Asayiş Büro Amirliği'ne verdiği ifadede, muhtarın parayı açıkça istediğini belirterek "Ben bu parayı neden istediğini sordum. Devlet görevlisisiniz, maaş alıyorsunuz, böyle bir talepte bulunamazsınız dedim. Ama muhtar, 2 bin TL verilmezse işlem yapılmayacağını söyledi. Rüşveti doğrudan talep etti." dedi.

KAMERALAR HER ŞEYİ KAYDETTİ

Muhtarlık binasındaki güvenlik kameraları incelendiğinde Sima A.'nın öğle saatlerinde muhtarlığa girdiği, kısa süre sonra Ali F. ile birlikte yeniden muhtarlık odasına geldiği ve görüşmelerin ardından ayrıldığı görüldü. Polis fezlekesinde, "Kamera kayıtları, müşteki ve tanık ifadelerini desteklemektedir." denildi.

RÜŞVET ALMADAN İŞLEM YAPMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu, Muhtar Miraç G. hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan iddianame düzenledi. Savcılık, iddianamede şu ifadelere yer verdi: "Şüpheli kamu görevlisi sıfatını kullanarak vatandaştan 2 bin TL talep etmiştir. Paranın verilmemesi halinde işlemlerin gecikeceğini söyleyerek baskı yapmıştır. Eylem, rüşvet kapsamında icbar suretiyle irtikap suçunu oluşturmaktadır."

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Muhtar Miraç G.'nin tutuklanmasına karar verdi. Kararda, "Suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut deliller ve kaçma ihtimali dikkate alınarak tutuklama tedbirinin gerekli olduğu" belirtildi. Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Muhtar, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

"DAHA ÖNCE DE PARA İSTEDİLER"

Sima A., ifadesinde daha önce aynı muhtarlığa gittiğinde de para talep edildiğini söyleyerek "Yaklaşık üç yıl önce yine adres işlemleri için gitmiştim. 700 TL istediler, ödedim. Ama o zaman şikâyetçi olmadım. Bu kez hakkımı aradım." diye konuştu.

