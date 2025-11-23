Menü Kapat
Hava Durumu
15°
 Şenay Yurtalan

Oğlu, kızı ve geliniyle aynı okulda! Yarım asırdır öğrenci yetiştiriyor!

Tam 50 yıldır öğretmenlik yapan Sabri Murat, oğlu, kızı ve geliniyle aynı okulda görev yapıyor. Birçok siyasetçi ve bürokrat yetiştiren Murat, eğitim aşkıyla öğrencilerinin hayatına dokunuyor.

Oğlu, kızı ve geliniyle aynı okulda! Yarım asırdır öğrenci yetiştiriyor!
AA
23.11.2025
14:13
23.11.2025
14:13

Meslek hayatı boyunca yurdun birçok bölgesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 72 yaşındaki Sabri Murat, halâ ilk günkü heyecanla her gün öğrencilerinin karşısına geçiyor. Emektar öğretmenin kendisinin taşıdığı aşkı çocuklarına da geçince oğlu ve kızı ve gelini de öğretmenliği seçti. Şimdi ise tüm aynı okulda çalışıyor.

Oğlu, kızı ve geliniyle aynı okulda! Yarım asırdır öğrenci yetiştiriyor!

“UTANDIĞIMDAN AÇ DEĞİLİM DEDİM”

Elazığ’da 6 çocuklu bir ailede dünyaya geldiğini aktaran Sabri Murat hayat hikayesini AA muhabirlerine anlattı. Köyde çok zorlu bir dönemde eğitim hayatına başladığını ifade eden Murat, "Köy okulunda okudum. Ortaokul ve liseye Elazığ'da evimiz olmadığı için akrabalarımın yanında devam ettim. Ortaokul ve lisede hiç öğle yemeği yiyemedim. Çünkü akrabalarımın evlerine geldiğimde 'Aç mısın?' diye sorduklarında, utandığımdan dolayı 'Aç değilim.' diyordum. Akşam onların çocukları da gelsinler. Onlarla birlikte yiyelim diyerek, 6 seneyi öyle geçirdim." İfadelerini kullandı.

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde alan ve 1974 yılında üniversiteden mezun olduğunu belirten Murat, o yıldan bu yana yaptığını söyledi.

Oğlu, kızı ve geliniyle aynı okulda! Yarım asırdır öğrenci yetiştiriyor!

"8 SAAT DERSE GİRİP ASLANLAR GİBİ ANLATIRIM"

İlk tayini memleketi Elazığ’a çıkan Murat sonrasında Sivas, Diyarbakır, Malatya, Adana ve İstanbul'da öğretmenlik yapmış, şu anda Ataşehir'deki özel bir lisede derse ders anlatıyor. İdarecilik yönünün de olduğunu belirten Murat, "Yaşım itibarıyla şu anda günde 8 saat derse girip aslanlar gibi dersimi anlatırım. Fizik olarak belki yetersiz kalırım ama ruh olarak anlatabilirim. Sınıflarda motivasyon çalışması da yapıyorum. Velilerle görüşmeler yapıyorum. Anne baba olmayı öğretmiyorum, öğretemem. Fakat tecrübelerimi aktarıyorum." dedi.

Oğlu, kızı ve geliniyle aynı okulda! Yarım asırdır öğrenci yetiştiriyor!

"ÖĞRETMEN ROL MODELİ ÇOK İYİ YERİNE GETİRMELİ"

Murat, başarılı bir öğretmenin özellikleri tarif eden Murat, "Davranışınızla, yürüyüşünüzle, konuşmanızla ve önderliğinizle, öğretmen rol modeli çok iyi yerine getirmeli. Bence öğretmen önemlidir ama bundan daha önce öğretmen değerlidir. Öğretmen değerliyse, ders verdiği çocuklara, öğrencilere onların değerli olduğunu hissettirmelidir." ifadelerini kullandı.

Oğlu, kızı ve geliniyle aynı okulda! Yarım asırdır öğrenci yetiştiriyor!


"50 SEFER DÜNYAYA GELSEM YİNE ÖĞRETMEN OLURUM"

Çocuklarıyla aynı kurumda öğretmenlik yaptığına dikkati çeken Murat, sözlerine şöyle devam etti:
"Oğlum ve gelinim benim gibi Türkçe öğretmeni. Kızım da sınıf öğretmeni. Ben onların illaki öğretmen olmaları için herhangi bir telkinde bulunmuş bir insan değilim. Örnek olursanız herkes sizi takip eder. Ben kendi açımdan 50 sefer dünyaya gelsem yine öğretmen olurum. Çünkü ben öğretmenlikle insanlığı öğrendim. Diğer mesleklere çok büyük saygım var. Herkesin ayrı ayrı özellikleri var ama dikkat edin, herkesin bir öğretmene ihtiyacı var. Öğretmen olmadan, rehber olmadan yol yürümek çok zor. Bizimkiler de onu öyle seçmiş. Babalarını görmüşler. Çok çalışıyor ama çok mutlu. Öğretmenlik çocuklarım tarafından seçilmiş bir meslek ama benim belki örnek olmamdan dolayı etkili olmuş olabilir."

Oğlu, kızı ve geliniyle aynı okulda! Yarım asırdır öğrenci yetiştiriyor!

“EN BÜYÜK SERMAYEMİZ ÖĞRENCİLERİMİZ"

Kendisinin en büyük sermayesinin öğrencileri okutmak olduğunu dile getiren Murat
"Bizim malımız mülkümüz yok. En büyük sermayemiz öğrencilerimiz." diyen Murat, en az 10 bin kişiye burs verdiklerini, öğretmenin önceliğinde para olmadığını, amaç ve azmin ön safta yer aldığını söyledi.

25 yıllık Türkçe öğretmeni Mete Murat ise babasıyla aynı okulda ve branşta çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Babasının öğretmen olan eşi, kız kardeşi ve kendisine rol modellik yaptığına işaret eden Murat, şu ifadeleri kullandı: "Öğretmenliği seçmemde babam etkili oldu. Hem babamdı, aynı zamanda öğretmenimdi. Yani üniversite sınavına hazırlanırken Türkçe derslerime girdi. Dolayısıyla hem babam hem de öğretmenim olma münasebetiyle ben mesleğimi severek, isteyerek seçtim, zorlanarak değil. Bir babanın mesleğini devam ettirme anlamında değil, onu rol model alıp ülkeye faydalı olma, bir şeyler yapabilme anlamında öğretmenliği tercih ettim. Çünkü öğretmenlik direkt insana dokunan bir meslek."
Murat, öğretmenliğinin dışında öğrencilere sınavlarda destek olabilme için onları motive edici çalışmalar da yaptıklarını anlattı.
Öğrencilerin çoğunun artık pek fazla kitap okuyamadığına değinen Murat, "Öğrencileri daha çok internet üzerinden bu işleri halletmeye çalışıyorlar. Bizim amacımız onları o noktaya çekebilmek. Zaten yapılan sınavlarda kelime sayısı çok fazla. Yani şu an Türkçeyi iyi anlayamayan, iyi kavrayamayan sınavlarda matematik veya fen sorusunu da yapamıyor. Dolayısıyla öğrencilerimizin Türkçeyi çok iyi öğrenmelerini ve kullanabilmelerini öğretiyoruz." diye konuştu.

TGRT Haber
