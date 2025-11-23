Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Depremlerle beraber arttı, korku saçıyor! Uzmanlar da endişeli

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olarak gösterilen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'ndaki sismik hareketlilik uzmanların dikkatini çekti. Bölgedeki deprem yoğunluğu zirveye yakın magmanın yeniden hareketlendiğini ortaya çıkardı.

Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı. Uzmanlar bu hareketliliğin Episode 37 olarak adlandırılan yeni yüksek lav püskürmesi evresinin habercisi olduğunu belirtti.

Depremlerle beraber arttı, korku saçıyor! Uzmanlar da endişeli

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nin () açıklamasına göre, cuma günü kaldera içindeki menfezlerde düzensiz döngüler halinde lav taşmaları gözlemlendi. Uzmanlar bu durumun magmanın halen yükselen bir seviyede olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Depremlerle beraber arttı, korku saçıyor! Uzmanlar da endişeli

DEPREMLER LAV FISKİYELERİNİ ETKİLİYOR

Yetkililer, bu durumun yüksek lav püskürmesi aşamasının başlamasında gecikmeye yol açabileceğini ifade etti. Dün sabah başlayan lav taşmaları, gün boyu ve gece aralıklarla devam etti. Şimdiye kadar yaklaşık 30 taşma tespit edildi; bunların üçte ikisi güney menfezinden, üçte biri ise kuzey menfezinden geldi. Bir taşma 5-10 metre yüksekliğinde bir kubbe fıskiyesi olarak oluştu. Bu durum daha önce kısa süreli sismik hareket artışıyla gözlemlenmişti.

Depremlerle beraber arttı, korku saçıyor! Uzmanlar da endişeli

Zirvedeki şişme hareketi düşük hızda devam ediyor. UWD istasyonu son 24 saatte 1 mikroradyandan daha az bir artış ölçerken, 9 Kasım’da 36. bölümün sona ermesinden bu yana toplam 20,6 mikroradyanlık bir şişme görülmüş durumda. Bu değerler, magmanın yüzeye yakın konumunu koruduğuna işaret ediyor.

Depremlerle beraber arttı, korku saçıyor! Uzmanlar da endişeli
