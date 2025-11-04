Otomobil kontrolden çıktı, köprüden dereye düştü! Yaralılar var

Kategoriler
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde İsmail T. (44) idaresindeki otomobil, eski Göksun-Kahramanmaraş kara yolunun 2. kilometresinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden dereye düştü.
Yaralanan sürücü ile 72 yaşındaki annesi Ayşe T, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralanan anne ve oğlu, ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.