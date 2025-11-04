Oyun parkında dehşet! Tartışmada kan aktı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çorum'da iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı. Parkta aralarında atışma başlayan iki kişinin kavgasında şahıslardan biri diğerini bacağından bıçaklayarak yaraladı.
H.H.A. ile U.G. arasında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Aşık Mahzuni Şerif Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.H.A. bacağından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.