Oyun parkında dehşet! Tartışmada kan aktı

Çorum'da iki kişi arasında çıkan kavgada kan aktı. Parkta aralarında atışma başlayan iki kişinin kavgasında şahıslardan biri diğerini bacağından bıçaklayarak yaraladı.

PARKTA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

H.H.A. ile U.G. arasında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Aşık Mahzuni Şerif Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda H.H.A. bacağından bıçakla yaralandı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.