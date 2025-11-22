Pendik Marina'da dehşet! Teknenin pervanesine takılarak can verdi: Korkunç anlar kamerada

Pendik Marina'da meydana gelen kaza dehşete düşürdü. M.T. ve beraberindeki iki arkadaşı tekneyle denize açılmak istedi. Tam bu sırada tekneyi iskeleye bağlayan halat aniden koptu. Hareket halindeki tekne aniden durunca teknedekiler dengesini kaybetti. 40 yaşındaki M.T. ise yaşanan sarsıntının ardından denize düştü.

PERVANEYE TAKILDI, DEHŞETİ YAŞADI

Düştüğü noktada motorun pervanesine takılan M.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan tekne kaptanı A.A.K. (41), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.