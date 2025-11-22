Pazartesi günü okul var mı? 24 Kasım’da Öğretmenler Günü kutlanacak

Resmi tatiller takviminde yer almayan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulların tatil olma durumu dikkat çekti.

PAZARTESİ GÜNÜ OKUL VAR MI?

24 Kasım Pazartesi günü okullarda eğitime devam edilecek. Resmi tatiller takviminde yer almamasından dolayı pazartesi günü okullarda ders işlenecek.

24 KASIM OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Öğretmenler gününün kutlanacağı 24 Kasım'da okullarda eğitime devam ediliyor. Resmi tatil olmadığı için herhangi bir tatil durumu bulunmuyor.

2025 RESMİ TATİLLER

Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba