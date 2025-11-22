Pazartesi günü okul var mı? 24 Kasım’da Öğretmenler Günü kutlanacak

Kategoriler
Resmi tatiller takviminde yer almayan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okulların tatil olma durumu dikkat çekti.
24 Kasım Pazartesi günü okullarda eğitime devam edilecek. Resmi tatiller takviminde yer almamasından dolayı pazartesi günü okullarda ders işlenecek.
Öğretmenler gününün kutlanacağı 24 Kasım'da okullarda eğitime devam ediliyor. Resmi tatil olmadığı için herhangi bir tatil durumu bulunmuyor.
Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba