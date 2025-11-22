Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Ticaret Bakanından esnafa müjde! Yeni yılda kredi faizi indirimi geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat milyonlarca esnafı ilgilendiren müjde verdi. Esnafın taleplerini her zaman değerlendirdiklerini ve desteklerini dile getiren Bolat, Halk Bankası kredilerinde faiz indirimin yeni yılın başında çalışılıp uygulanacağını söyledi.

Ticaret Bakanından esnafa müjde! Yeni yılda kredi faizi indirimi geliyor
Ömer Bolat, Antalya'da gerçekleşen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanlar Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, esnafa birçok müjde verirken, özellikle kredilerinde faiz indirimi açıklaması dikkat çekti.

Ticaret Bakanı açıklamasında esnafın taleplerini her zaman değerlendirdiklerini ve her zaman desteklediklerini diler getirirken, krediler konusunda müjdeler verdi. Bakan Bolat, “Yeni yılın başında yüzde 25'e kadar düşürdüğümüz yüzde 50 sübvansiyonlu esnaf kredisi, Halk Bankası kredilerinde faiz indirimi, finansman maliyeti indirimi konusu, yeni yılın başında inşallah çalışılacak ve uygulamaya alınacak. Hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

Ticaret Bakanından esnafa müjde! Yeni yılda kredi faizi indirimi geliyor

"ÜST LİMİT 2,5 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ"

Esnafa verdiği müjdeleri sıralayan Bakan Bolat konuşmasına şöyle devam etti:

"İkincisi, ticari araçlarda biliyorsunuz, 2,5 milyon liraya üst limit esnaf kredisi için yükseltilmişti. Yeni bir uygulama olarak makine alımlarında da üst limit 2,5 milyon liraya yükseltilmiştir. Üçüncü ve herkesin merakla beklediği şu anda bu yılın 10,5 ayı boyunca esnaf kredilerinde 148 milyar liraya ulaştık. Bu, geçen yılın rakamının yüzde 46 daha üzeri bir artış. Bu yıl için gerçekten esnaf destekleri, hükümetimizin büyük gayretleriyle bu yüksek rakama ulaştı ancak çok sayıda bekleyen dosya olduğunu da arkadaşlarımız ifade ediyorlar. Bu bekleyen dosyalar da 31 Aralık'a kadar inşallah Halk Bankası tarafından raftan indirilip gereği yapılacak."

Ticaret Bakanından esnafa müjde! Yeni yılda kredi faizi indirimi geliyor

"ERTELEME TALEBİNE İLİŞKİN ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Geçtiğimiz yıl esnaf kredileri verilirken faturalandırma uygulamasında bir yıllık erteleme yapıldığını hatırlatan Bolat, esnaftan bu yıl için de böyle bir talebin geldiğini aktardı.

Bu konuda da çalışma yaptıklarına dikkat çeken Bolat, "Aradan geçen sürede yapılan çalışmalarda gördük ki esnafımızın biraz daha mühlete ihtiyacı var. Hep birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkürler ediyoruz. Bu yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak olan yüzde 30'luk faturalandırma uygulaması, bir yıl daha erteleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kararı Cumhurbaşkanlığımıza gönderdi. Kısa bir süre sonra inşallah çıkacak. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

"TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN ÇALIŞILIYOR"

Bakan Bolat, Dünyada ekonomik durgunluk, bölgedeki savaşlar, artan ticaret savaşları, 6 Şubat depremi gibi tüm olumsuzluklara rağmen hükümetin esnaf, çiftçi, memur, her kesim için çalışmaya devam ettiğinin altını çizdi.

2024’te de aynı toplantıda esnafla bir araya geldiklerini ve orada da önemli müjdeler verdiklerini anımsatan Bolat, "Her büyük buluşmamızda sizlerle esnafımızı daha ileriye nasıl götürürüzü istişare ediyoruz ve sizden gelen talepleri bütçe imkanları çerçevesinde azami imkanları zorlayarak esnafımızın hizmetine, istifadesine sunuyoruz. Bundan sonra da inşallah durmayacağız, birlikte yola devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"400 BİN LİRADAN 1 MİLYON LİRAYA ÇIKARDIK"

Kooperatiflere de önemli destekler sunduklarını anlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Makine, ekipman ve demirbaş alım desteğini hatırlayın, 400 bin liradan 1 milyon liraya çıkardık. Sergi, fuarlara katılım desteğini 60 bin liradan 150 bin liraya çıkarmıştık. Nitelikli personel istihdam desteği için de bir personelde yıllık 266 bine, iki personel için yıllık 532 bin liraya yükseltmiştik ve HİB'ye esas proje tutarlarının yüzde yüzüne kadar da destek verilebileceği mekanizmasını getirmiştik. Esnafları düşündüğümüz gibi kooperatiflerimizi de asla yalnız bırakmıyoruz."

