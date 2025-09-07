Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Pilot Berfu'nun can verdiği İzmir'deki uçak kazasının acı görüntüsü ortaya çıktı! Görenler çığlık atmış

İzmir'in Torbalı ilçesinde, pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği eğitim uçağının düşme anı kameraya yansıdı. Görüntülerde uçağın dik bir şekilde mısır tarlasına düşüşü ve kazayı görenlerin attığı çığlıklar yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 18:42

3 Eylül Çarşamba günü sabah saat 08.39'da Efes Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, saat 08.50 sıralarında ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

Pilot Berfu'nun can verdiği İzmir'deki uçak kazasının acı görüntüsü ortaya çıktı! Görenler çığlık atmış

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve belediyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın düştüğünün belirlendiği bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği bildirildi.

Pilot Berfu'nun can verdiği İzmir'deki uçak kazasının acı görüntüsü ortaya çıktı! Görenler çığlık atmış

Hatipoğlu'nun cenazesi, 4 Eylül Perşembe günü ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyrekli Köy Mezarlığı'na defnedildi.

ACI KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan, Torbalı ilçesinde pilot adayının hayatını kaybettiği korkunç güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde uçağın dik bir şekilde mısır tarlasına düştüğü görüldü; kazayı gören vatandaşların da çığlık attıkları duyuldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İzmir'de helikopter düştü! Acı haber geldi: İşte ilk görüntüler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda artık bedava olacak
ETİKETLER
#uçak kazası
#pilot
#torbalı
#selçuk
#Efes Havalimanı
#Berfu Hatipoğlu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.