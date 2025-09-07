Pilot Berfu'nun can verdiği İzmir'deki uçak kazasının acı görüntüsü ortaya çıktı! Görenler çığlık atmış

3 Eylül Çarşamba günü sabah saat 08.39'da Selçuk Efes Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait Cessna tipi çift kişilik bir eğitim uçağı, saat 08.50 sıralarında Torbalı ilçesi Kırbaş Mahallesi'nde mısır tarlasına düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve belediyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın düştüğünün belirlendiği bölge jandarma ekipleri tarafından güvenlik çemberine alınırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde pilot adayı Berfu Hatipoğlu'nun (31) hayatını kaybettiği bildirildi.

Hatipoğlu'nun cenazesi, 4 Eylül Perşembe günü ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyrekli Köy Mezarlığı'na defnedildi.

ACI KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ

Öte yandan, Torbalı ilçesinde pilot adayının hayatını kaybettiği korkunç uçak kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde uçağın dik bir şekilde mısır tarlasına düştüğü görüldü; kazayı gören vatandaşların da çığlık attıkları duyuldu.