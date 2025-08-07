Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

Aksaray'da Cumali Ç. adlı bir şahıs, boşandığı eşinin çalıştığı restoranı bastı. Eski eşi ve annesini darbeden eski koca, araya girmeye çalışan dükkan sahibini bıçakladı, garsonu ise tabancayla vurdu. Yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan saldırgan ise yaralıların yakınları tarafından linç edilmek istendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 05:22
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 05:43

'da Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Mustafa Chef adlı restoranda dehşet dolu anlar yaşandı. Restoranda çalışan Döne A. (39) isimli kadının bir süre önce boşandığı eski eşi Cumali Ç. (40), bıçak ve tabancayla restoranı bastı.

Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

ESKİ EŞİ VE ANNESİNİ DARBETTİ

Restorana girip eski eşinin üzerine yürüyen Cumali Ç., boşandığı eşi ve yanında bulunan annesi Dudu A.'ya (65) saldırdı. Eski eşi ve eski kayınvalidesini darp ettiği sırada sahibi Mustafa K. (39) ve restoranda garson olarak çalışan Cemal S. (19) araya girerek ayırmak istedi.

Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

RESTORAN SAHİBİNİ BIÇAKLADI, GARSONU SİLAHLA VURDU

Bu sırada bir eliyle belinde taşıdığı tabancayı, diğer eliyle de bıçağı çıkartarak adeta dehşet saçtı. Ayırmak isteyen garson Cemal S.'yi bacağından tabancayla vuran Cumali Ç., yine ayırmak isteyen restoran sahibi Mustafa K.'yi de bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Yaralı restoran sahibi ile garson kanlar içinde yere yığılırken, Cumali Ç. tekrar eski eşi ve eski kayınvalidesine saldırarak darbetti.

Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Restoranda bulunan müşteriler korkuyla dışarıya kaçarken, tabanca ve kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. üzerine olay yerine çok sayıda ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede adeta zamanla yarıştı.

Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

"HEPİMİZİ TARADI, MANYAĞIN TEKİYDİ"

Kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dudu A., "Kızımın eski kocası geldi taradı hepimizi. Boşandığı eşi. Kızımın patronunu, garson çocuğu hepsini vurdu. Manyağın tekiydi" dedi.

Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

RESTORAN ÇALIŞANLARI GAZETECİLERE SALDIRDI

Bu restoran çalışanları görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüyerek saldırdı. Vatandaşlar engel olurken, ısrarla "çekim yapma" diyerek tepki gösterdi.

Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

YAKALANAN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ

Olayı gerçekleştirdikten sonra restorandan çıkıp kaçmak isteyen Cumali Ç. ise polis ekiplerinin anında müdahalesiyle kaçamadan kıskıvrak yakalandı.

Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

Şahıs apar topar gözaltına alınarak polis aracına götürülürken, bu sırada yaralıların yakınları şahsı linç etmek isteyerek saldırdı. Polis güçlükle saldırıyı önlerken, Cumali Ç. polis aracına bindirilerek olay yerinden götürüldü.

Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan restoran sahibi ve garsonun durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aydın'da üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'ın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı gözaltında
ETİKETLER
#aksaray
#polis
#şiddet
#restoran
#ihbar
#gözaltı
#vurgun
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.