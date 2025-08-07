Restorana silahlı, bıçaklı baskın! Eski koca dehşet saçtı: 2'si ağır 4 kişi yaralı

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Mustafa Chef adlı restoranda dehşet dolu anlar yaşandı. Restoranda çalışan Döne A. (39) isimli kadının bir süre önce boşandığı eski eşi Cumali Ç. (40), bıçak ve tabancayla restoranı bastı.

ESKİ EŞİ VE ANNESİNİ DARBETTİ

Restorana girip eski eşinin üzerine yürüyen Cumali Ç., boşandığı eşi ve yanında bulunan annesi Dudu A.'ya (65) saldırdı. Eski eşi ve eski kayınvalidesini darp ettiği sırada restoran sahibi Mustafa K. (39) ve restoranda garson olarak çalışan Cemal S. (19) araya girerek ayırmak istedi.

RESTORAN SAHİBİNİ BIÇAKLADI, GARSONU SİLAHLA VURDU

Bu sırada bir eliyle belinde taşıdığı tabancayı, diğer eliyle de bıçağı çıkartarak adeta dehşet saçtı. Ayırmak isteyen garson Cemal S.'yi bacağından tabancayla vuran Cumali Ç., yine ayırmak isteyen restoran sahibi Mustafa K.'yi de bacağından bıçaklayarak yaraladı.

Yaralı restoran sahibi ile garson kanlar içinde yere yığılırken, Cumali Ç. tekrar eski eşi ve eski kayınvalidesine saldırarak darbetti.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Restoranda bulunan müşteriler korkuyla dışarıya kaçarken, tabanca ve kavga seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede adeta zamanla yarıştı.

"HEPİMİZİ TARADI, MANYAĞIN TEKİYDİ"

Kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dudu A., "Kızımın eski kocası geldi taradı hepimizi. Boşandığı eşi. Kızımın patronunu, garson çocuğu hepsini vurdu. Manyağın tekiydi" dedi.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara taşınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

RESTORAN ÇALIŞANLARI GAZETECİLERE SALDIRDI

Bu restoran çalışanları görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüyerek saldırdı. Vatandaşlar engel olurken, ısrarla "çekim yapma" diyerek tepki gösterdi.

YAKALANAN SALDIRGANA LİNÇ GİRİŞİMİ

Olayı gerçekleştirdikten sonra restorandan çıkıp kaçmak isteyen Cumali Ç. ise polis ekiplerinin anında müdahalesiyle kaçamadan kıskıvrak yakalandı.

Şahıs apar topar gözaltına alınarak polis aracına götürülürken, bu sırada yaralıların yakınları şahsı linç etmek isteyerek saldırdı. Polis güçlükle saldırıyı önlerken, Cumali Ç. polis aracına bindirilerek olay yerinden götürüldü.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan restoran sahibi ve garsonun durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.