Rus turist Antalya'da ölümden döndü!

Saat 21.00 sıralarında Antalya’nın tarihi Kaleiçi semti Barbaros Mahallesi Kandiller Çıkmazı’nda meydana gelen olayda, üzerinden kimlik çıkmayan ve Rus uyruklu olduğu tahmin edilen 30 yaşlarındaki kadın, yürürken yolun kenarındaki yaklaşık 4 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AYAK BİLEĞİNİ KIRMIŞ

Çukura düşen kadının yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonunda itfaiye ekipleri tarafından olduğu yerden kurtarıldı. Kaşık sedyeye alınarak halatla yukarı çekilen kadının sol ayak bileğinin kırıldığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde dikkat inşaat alanı yazısı dikkatlerden kaçmadı Olayla ilgili inceleme başlatıldı.