Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sahilde gezen vatandaşlar dehşete düştü! Denizde cansız kadın bedeni buldular

Ordu'nun Ünye ilçesinde vatnadaşlar, sahilde bir kadın cesedi buldu. İlk incelemelerde hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sahilde gezen vatandaşlar dehşete düştü! Denizde cansız kadın bedeni buldular
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 17:33

'nun ilçesinde vatandaşlar, deniz kenarında sahile vurmuş bir kadın cesedi gördüler. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahilde gezen vatandaşlar dehşete düştü! Denizde cansız kadın bedeni buldular

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu belirlendi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde kadına ait olduğu kıyafetler buldu.

Sahilde gezen vatandaşlar dehşete düştü! Denizde cansız kadın bedeni buldular

1 SAAT BOYUNCA İPUÇLARI ARANDI

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli ekipler, deniz kıyısında genç kadına ait başka ipuçları araştırmak üzere yaklaşık 1 saat süren arama çalışması gerçekleştirdi.

Sahilde gezen vatandaşlar dehşete düştü! Denizde cansız kadın bedeni buldular

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aliye Yılmaz (40), daha sonra Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yaşlı kadının feci ölümü! Kamyonun altında ezildiği anlar kamerada
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni iddia! Odaya alüminyum fosfit mi sızdı?
ETİKETLER
#ordu
#ceset
#Ünye
#Aliye Yılmaz
#Olay Yeri Incelemesi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.