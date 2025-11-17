Sahilde gezen vatandaşlar dehşete düştü! Denizde cansız kadın bedeni buldular

Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar, deniz kenarında sahile vurmuş bir kadın cesedi gördüler. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu belirlendi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde kadına ait olduğu kıyafetler buldu.

1 SAAT BOYUNCA İPUÇLARI ARANDI

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli ekipler, deniz kıyısında genç kadına ait başka ipuçları araştırmak üzere yaklaşık 1 saat süren arama çalışması gerçekleştirdi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aliye Yılmaz (40), daha sonra Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.