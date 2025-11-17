Sahilde gezen vatandaşlar dehşete düştü! Denizde cansız kadın bedeni buldular

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ordu'nun Ünye ilçesinde vatandaşlar, deniz kenarında sahile vurmuş bir kadın cesedi gördüler. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kadının Aliye Yılmaz (40) olduğu belirlendi. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çevrede yaptıkları incelemelerde kadına ait olduğu kıyafetler buldu.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Grup Amirliği'nde görevli ekipler, deniz kıyısında genç kadına ait başka ipuçları araştırmak üzere yaklaşık 1 saat süren arama çalışması gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanılmazken, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aliye Yılmaz (40), daha sonra Ordu Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.