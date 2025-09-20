Saldıran sürücü haklı bulundu! Bağcılar'da 'kornaya bastın' tartışması

Bağcılar'da yaşanan yol verme tartışmasında bir sürücünün saldırgan hareketlerde bulunmasıyla gerginliği arttırdı. Kendisine korna çalınmasına sinirlenen sürücü aracından inerek diğer araca plastik bir cisimle vurmaya çalıştı. Saldırılan aracın sürücüsü ise bu anları telefonla kayda aldı.

SÜRÜCÜNÜN EŞİ PANİK OLDU

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar İstanbul Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kornaya basan sürücüye sinirlenen diğer sürücü, aracından inerek elindeki uzun plastik cisimle otomobile vurdu. Eşinin çığlıklarına rağmen cep telefonunu çıkaran sürücü ise o anları kayda alırken, "Eşimin yanında bir şey çıkarıyor. Abi iki kere kornaya bastım. Ben senin hastan olduğunu nerden bileyim" dedi.

'HASTASI VAR HAKLI'

Araya girenler ise hastası olduğu iddia edilen sürücünün haklı olduğunu savundu. Cadde üzerinde bulunan karakoldaki polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Polislerin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandırıldı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.