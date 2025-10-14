Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Şanlıurfa'da gıda denetimi! Tarihi geçmiş 183 kilo tavuk eti imha edildi

Şanlıurfa, Eyyübiye Belediyesi Zabıtaları tarafından gıda denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında bir lokantada yapılan incelemelerde 183 kilogram tüketim tarihi geçmiş tavuk etine rastlandı. İhmal ve kasıtlardan dolayı işyeri sahibine cezai işlem uygulandı. Aynı zamanda birçok gıda üretim tesisinde de denetimler devam etmekte.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
14.10.2025
saat ikonu 16:52

Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında bir lokantanın mutfağında yapılan incelemelerde 183 kilogram son tüketim tarihi geçmiş tespit edildi. Sağlık için risk oluşturan toplam 183 kilogram bozuk tavuk ve tavuk ürününe imha edilmek üzere el koyan zabıta ekipleri, söz konusu ihmal ve kasıtlarından dolayı işyeri sahibi hakkında cezai işlem uyguladı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için tebligatta bulundu.

Şanlıurfa'da gıda denetimi! Tarihi geçmiş 183 kilo tavuk eti imha edildi

TÜKETİM TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLERDEN KIYMA YAPILIYOR!

Söz konusu işletmedeki denetimlerde, tavuk ürünü kullanılarak kebaplık kıyma yapıldığı ve bu kıymanın kokuştuğu, son tüketim tarihi geçmiş paketler halinde tavuk taşlıklarının kıyma yapılmak üzere bekletildiği, kokuşmaya başlamış tüm tavukların ambalajlarından çıkarılarak dolapta bekletildiği, bir gün veya daha önce kızartılıp satılmayan tüm tavukların yeniden satışa sunulmak üzere çalışmayan fırında hazır tutulduğu tespit edildi. Pazar yerleri, marketler, bakkallar, fırınlar, kasaplar, lokantalar, gıda üretim tesisleri gibi tüketiciyi ilgilendiren her alanda denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, aynı anda binlerce öğrencinin alışveriş yaptığı okul kantinlerindeki denetimlerini de sürdürüyor.

Şanlıurfa'da gıda denetimi! Tarihi geçmiş 183 kilo tavuk eti imha edildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gıda işletmelerine sıkı denetim! Hepsi tek tek kontrol edildi
ETİKETLER
#eyyübiye
#belediye
#zabıta
#gıda güvenliği
#tavuk eti
#Son Tüketim Tarihi Geçmiş
#Cezai İşlem
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.