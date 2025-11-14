Şanlıurfa'da gök kızıla boyandı! Vatandaşlar maskeyle dışarı çıkabildi

Suriye semalarından gelen toz bulutu Şanlıurfa'nın merkez ve Ceylanpınar ilçesini kapladı. Görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü şehirde vatandaşlar sokağa maskeyle çıkabildi.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ!

Yetkililer, toz bulutu nedeniyle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların solunun sıkıntısı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Yılda birkaç defa yoğun toz bulutu ile karşılaştıklarını söyleyen esnaf ise toz yoğunluğunun yaşandığı gün içerisinde vatandaşların evlerine kapandığını ve fazla alışveriş olmadığını belirtti.