Şantiye işçileri birbirine girdi! Taş ve sopalar havada uçuştu

İstanbul
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 01.00 sıralarında bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen olayda; şantiye çalışanları arasında işe geç gelme mevzusu nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 işçi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.