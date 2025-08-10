Menü Kapat
30°
Şantiye işçileri birbirine girdi! Taş ve sopalar havada uçuştu

Malatya'da bir inşaatın şantiyesinde çalışan işçiler arasında işe geç gelme mevzusu nedeniyle taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 4 işçi yaralandı.

'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 01.00 sıralarında bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen olayda; şantiye çalışanları arasında işe geç gelme mevzusu nedeniyle tartışma çıktı.

4 İŞÇİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 işçi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

KAVGAYA KARIŞAN İŞÇİLER GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

