Malatya'da dehşet! Yaşlı kadın evinde yarı çıplak halde ölü bulundu

Battalgazi ilçesi Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Yalnız yaşayan Hüsniye İlhan'dan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri daireye girince korkunç manzara ile karşılaştı.

ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Yapılan incelemede yarı çıplak halde yerde hareketsiz yatan Hüsniye İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.