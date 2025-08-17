Sarımsak Festivali güzeli belli oldu

"BU ŞEHRİ SEVİYORUM VE UMARIM BURAYA TEKRAR DÖNERİM"

Yarışmada en çok puanı alarak Taşköprü festival güzeli seçilen Ukraynalı Khrystyna Khryshchuk ise çok mutlu olduğunu ve Kastamonu ile Taşköprü'yü çok sevdiğini belirterek, "Bu şehri seviyorum ve umarım buraya tekrar dönerim. Bu şehri sevdim ,çünkü burada çok güzel bir kültür var ve burası Ukrayna'daki gibi değil" diye konuştu.