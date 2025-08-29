Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Saz kursunda iğrenç olay! Sözde eğitmene 159 yıl hapis cezası

Mersin'in Tarsus ilçesinde saz kursu verdiği çocuklara "cinsel istismarda" bulunduğu ve "müstehcenlik" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında mahkeme kararını verdi. Sözde saz eğitmeni 159 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Saz kursunda iğrenç olay! Sözde eğitmene 159 yıl hapis cezası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 22:36
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 22:36

Saz kursunda eğitmenlik yaparken çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanan ve tutuklu yargılanan sanık S.G. hakkında karar duruşması bugün 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya, tutuklu sanık S.G. ve müşteki aileler katıldı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve tarafların avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın iddianamede üzerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın savunmasını ve avukatların beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, S.G'ye 5 mağdur çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 147 yıl, 2 çocuğa karşı da "müstehcenlik" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Saz kursunda iğrenç olay! Sözde eğitmene 159 yıl hapis cezası

Heyet, mağdurlardan birine karşı "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan beraat ettirilen ve toplamda 159 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

NE OLMUŞTU?

Tarsus ilçesinde 20 Nisan'da, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen S.G, ailenin şikayetinin ardından Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında 22 Nisan'da tutuklanmıştı.

Cep telefonunda yapılan bilirkişi incelemesi sonucu başka çocuklara da istismarda bulunduğuna dair fotoğraflar tespit edilen sanık hakkında "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "çocuğun basit cinsel istismarı", çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "müstehcenlik" suçlarından dava açılmıştı.

Mersin Valiliği, S.G'nin müzik aletleri satılan iş yerinin, ruhsat amacı dışında yapılan kurs faaliyetleri nedeniyle mühürlendiğini bildirmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saz kursunda cinsel istismar skandalı! Eğitmen tutuklandı! Valilik'ten açıklama geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bulgaristan'ın engeli Türk vatandaşını hayattan kopardı
ETİKETLER
#tarsus
#cinsel istismar
#SGK Uzmanı
#Çocuk İstimarı
#Saz Kursu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.