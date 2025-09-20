Menü Kapat
24°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Sel suları Borçka'daki asırlık tarihi köprüyü yıktı

Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden olurken, Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Sel suları Borçka’daki asırlık tarihi köprüyü yıktı
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 17:16

’de dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak , özellikle Borçka ilçesinde sele ve su taşkınlarına neden oldu. Şiddetli yağışlarla birlikte bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, dere yataklarının taşması sonucu birçok noktada heyelanlar meydana geldi. Yağışın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Borçka’da Aksu Deresi’nin taşması sonucu, derenin üzerinde bulunan ve ilçenin simgelerinden biri sayılan asırlık tarihi köprü sularına dayanamayarak yıkıldı. Araç ve yaya geçişini sağlayan köprü, uzun yıllardır hem ulaşım hem de kültürel anlamda büyük önem taşıyordu.

Sel suları Borçka’daki asırlık tarihi köprüyü yıktı
Sel suları Borçka’daki asırlık tarihi köprüyü yıktı

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, tarihi köprünün yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı: "Suyun baskısına ve hızına tarihi köprü karşı koyamadı. Çok üzgünüz. Tarihi bir köprüydü, Borçka’yı simgeleyen önemli bir yapıydı. Restorasyonunun olup olmayacağını şu anda bilmiyorum. Bu derenin hızlı akışı, bölgenin yapısını da bozdu. Çocukluğumuzun geçtiği bir köprüydü, o köprüden çok geçtik. Bu açıdan çok üzgünüz, ancak can kaybının olmaması bizi teselli ediyor." Yetkililer, bölgede sel ve riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken, iş makineleriyle kapanan yolların açılması ve hasar gören altyapının onarılması için çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
#yağış
#sel
#artvin
#heyelan
#taşkın
#Borçka
#Tarihi Köprü
#Yaşam
