Seyir halindeki tır alev alev yandı! Yol trafiğe kapandı

Konya-Antalya karayolunda meydana gelen olayda; Konya’dan Antalya istikametine seyir halindeki Ufuk A.’nın kullandığı TIR, Demirkapı Tüneli'ni geçtikten sonra dorse kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

KÜLE DÖNDÜ

Diğer sürücülerin uyarısı ile dorseden duman yükseldiğini gören tır şoförünün tır ile dorseyi ayırmasının ardından dorseden bir anda alevler yükseldi. Yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Trafik Jandarması ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında dorse kullanılamaz hale geldi.