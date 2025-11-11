Seyir halindeyken uyuklayan sürücü bariyere girdi! İşte o anlar

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında; sürücü H.K. yönetimindeki otomobille seyir halindeyken, iddiaya göre uyudu. Belirli bir süre sonra H.K. otomobiliyle yaya geçidinin bulunduğu bariyerleri aşarak, yaya yoluna girdi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, H.K.’ye alkol testi yaptı. Yapılan kontrollerde alkolsüz çıkan sürücü ekiplere seyir halindeyken, gözlerinin kapandığını ve daha sonra kazanın gerçekleştiğini söyledi. Çalışmaların ardından hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı.