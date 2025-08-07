Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Siirt'te husumetliler arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

Siirt'in Eruh ilçesinde iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
23:54
|
GÜNCELLEME:
08.08.2025
00:12

'in Eruh ilçesinde husumetli taraflar arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te husumetliler arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aralarında bulunan M.S., A.S., M.Ş., S.S., A.S. ve L.S. isimli şahıslar arasında çıktığı, kavgada Abdulmenav Sartık olay yerinde yaşamını yitirirken, M.S. ise ağır olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.

Siirt'te husumetliler arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

6 GÖZALTI

Açıklamada, olay sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak bir Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi daha sevk edildiği, olay yerinde 4 adet av tüfeği ele geçirilirken, 6 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Valilik, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Siirt'te husumetliler arasında silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var!

AA'da yer alan habere göre, aileler arasındaki husumetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle olduğu bilgisi yer aldı.

