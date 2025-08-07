Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
Yaşam
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Bakırköy'de büyük panik! 100 yıllık bina çöktü

İstanbul Bakırköy'de boş olan 2 katlı tarihi ahşap bir binada çökme meydana geldi. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta sevk edildi. Olay sırasında yaşlı bir kadının son anda kurtulduğu belirtildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.08.2025
23:24
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
23:29

Mahallesi Yanıkses Sokak'ta saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda yaklaşık 100 yıllık tarihe sahip 2 katlı boş ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yaşandı. Çökme sonrası mahalle sakinleri ekiplere ihbarda bulundu.

Bakırköy'de büyük panik! 100 yıllık bina çöktü

ANITLAR KURULU'NA HABER VERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta ekipleri bina çevresini demir bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri binada yaptıkları çalışmalar sonrası, kimsenin olmadığını tespit etti. Bina tarih eser statüsünde yer aldığı için Anıtlar Kurulu'na haber verildi.

Bakırköy'de büyük panik! 100 yıllık bina çöktü

"BİR TEYZE SON ANDA KAÇTI"

Yaşanan çökmeyle ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Abdullah Coşkun, "Burası normalde tarihi eser. Uzun süredir var. En son depremde hasar gördü. Sonrasında zabıta ekipleri etrafını çevirdiler ama bir hafta önce yolu genişletmek için kaldırdılar. Durduk yere kendi kendine yıkıldı. Binanın çok eski olduğunu biliyorum. Uzun süredir böyle yıkık şekilde duruyor. Bir teyze son anda kaçtı. 2 adımla falan kurtuldu. Çok gür bir ses çıktı zaten hepimiz çok korktuk" ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
