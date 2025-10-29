Sındırgı'da depremin yaraları sarılıyor: Çok sayıda konteynırın anahtarları teslim edildi

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Sındırgı ilçesinde kurulumunu tamamladıkları 100 konteynırın anahtarlarını depremzedelere teslim ettiklerini, ihtiyaç nispetinde 50 konteynır daha hazır ettiklerini bildirdi.

75 MAHALLEDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Özellikle hasar tespit gruplarının çalışması kapsamında genel toplam itibariyle 1551 personel ve 500'ün üzerinde aracın görev yaptığını belirten Pehlivan, "Bunlar içerisinde 250 araç ve 500'ün üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığımızın teknik personelleri Sındırgı ilçemize bağlı 75 mahallede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüler ve bugün itibariyle ortaya çıkan tespitlere istinaden bizlerle paylaştılar ve bizler vatandaşlarımızla temas etmeye ilgili birimlerimiz ve personelimiz vasıtasıyla başladık" dedi.



Pehlivan, dün itibariyle de konteyner kurulumuna başladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Aradan henüz daha 24 saat geçmemişken şu anda arkamızda görmüş olduğunuz konteynerleri çok şükür alana indirmiş durumdayız. Tabii bu konuda şunu ifade etmek isterim; vatandaşımıza iki seçenek sunuyoruz. Tercihi kendilerine bırakıyoruz. Evleri kalınamayacak durumda, ağır hasarlı olan vatandaşlarımız ya konteyner almayı talep ediyorlar. Barınma hizmeti, barınma yardımı kapsamında ya da nakdi, kira desteği, barınma desteğini tercih edebiliyorlar. Biz konteynerden yana tercihini kullanan vatandaşlarımız için daha deprem anında 100 konteynerimizi depolardan yüklemiş ve Sındırgı'ya doğru yola çıkartmıştık ve dün itibariyle ilçemize ulaşmıştı. Bir yandan da dün akşama doğru işte bu görmüş olduğumuz alanı seçtik ve burada altyapısıyla kanalizasyonu, içme suyu, elektriği ve parke taşına kadar döşemek suretiyle burada konteynerlarımızı konuşlandırmaya başladık. İlk etapta 100 konteyner getirdik ama ihtiyaç nispetinde dün 50 konteynır daha hazır ettik. İçinde belli yaşam malzemeleri olan, klimasından, termosifonuna kadar donatılmış ve yaz kış, sıcak, soğuk duyarlılığı olan son derece münasip, yaşama uygun 'yaşam konteynırı' zaten adından da anlaşılacağı üzere ve bu saat itibariyle ailelerimize konteynerlarımızın anahtarını teslim ediyoruz ve barınmaya burada başlayabilecekler."



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da 27 Ekim tarihinde merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını hatırlattı. Ustaoğlu, ekiplerin ilçededeki hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar 8 bin 397 binada, 13 bin 411 bağımsız bölümün hasar tespiti tamamlanmış durumdadır. İncelenen bu yapılardan 81 binada 165 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu anlaşılmış, bu ağır hasarlı yapılarımızdan da sadece 109 tanesi konuttur. Diğer yandan ilçe merkezinde acil yıkılması gereken 14 bina tespiti yapılmıştır. Biz hemen bu acil yıkılması gereken binalarımızın yıkımına başladık. Şu ana kadar da bunlardan 6 binanın yıkımını tamamladık ve devam edeceğiz bundan sonraki süreçte de. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla, vatandaşımızın hizmetindeyiz. İnşallah yaraların, sıkıntıların bir an önce giderilmesi adına da bundan sonra da yine hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin" dedi.