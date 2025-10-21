Menü Kapat
İstanbul
16°
Sivas ve Burdur'da iki katlı ev alev alev yandı: 1 gözaltı

Sivas ve Burdur olmak üzere iki ilde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 2 katlı olan evler kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belli değilken, Sivas'taki yangında kundaklama şüphesi olduğu bildirildi. Yangınla ilgili incelemeler devam ediyor.

’ta iki katlı ikamette çıkan yangında bir kat tamamen kullanılmaz hale geldi. Olay, sabah saatlerinde Sivas kent merkezi Orhangazi Mahallesi 7. Sokak üzerindeki iki katlı bir ikamette yaşandı. M.A. ve M.Ş.’nin ettiği iki katlı binanın birinci katında çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı sardı. Sivas Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınsa da ikamet tamamen kullanılmaz hale geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangında A.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas ve Burdur'da iki katlı ev alev alev yandı: 1 gözaltı

EVLER KULLANILMAZ HALE GELDİ

'un Ağlasun ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Yangın, sabah saatlerinde Ağlasun ilçesi Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.O.'ya ait 2 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önemi alırken itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürdü. Ev kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sivas ve Burdur'da iki katlı ev alev alev yandı: 1 gözaltı
