Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sofraya oturan aile ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu!

Eskişehir'de bir fırından aldığı ekmeği yemeğe hazırlanan aile ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu. Akşam yemeğiyle birlikte tüketmek için aldıkları ekmeğinin içinden poşet çıktı. Ekmeği satın alan Yücel Aydın, "Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var?" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.11.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
14.11.2025
saat ikonu 11:00

Esikeşhir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan Yücel Aydın, evinde giderken, akşam yemeği için Yenikent Mahallesinde bulunan bir fırından yemek için aldı. Kentte oldukça ünlü ve birçok şubesi olan fırından 2 ekmek alan Aydın, yemek için sofraya oturdu. Aldığı ekmeği eliyle bölen Yücel Aydın, kötü bir sürprizle karşılaştı.

Sofraya oturan aile ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu!

PİŞME ESNASINDA İÇİNE KARIŞMIŞ

Ekmeğinden bir parça bölen vatandaş, bir naylon parça ile karşılaştı. Bir bütün olarak bulunan naylon parçasının hamurun içine karıştığı ve pişme esnasında ekmeğin içinde bulunduğu tahmin ediliyor. Gördüğü manzara karşısında midesinin bulandığını söyleyen Aydın, ekmeği yiyemediğini ve bir daha bahse konu fırından alışveriş yapmayacağını belirtti. Öte yandan Yücel Aydı daha önce, fırından ekmeğin yanı sıra kek ve pasta da aldığının altını çizdi.

Sofraya oturan aile ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu!

"İŞTAHLA OTURDUM İŞTAHSIZ KALKTIM"

Ekmeği geçtiğimiz akşam Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir fırından aldığını söyleyen 51 yaşındaki Yücel Aydın, "Ekmeği aldım, eve geldim. Hanım yemeği hazırlamış. Malum, akşam yemeği aile arasında çok önemlidir. İştahlı bir şekilde sofraya oturdum, iştahsız hâlde kalktım. Ekmeği ilk böldüğümde böyle bir şeyle karşılaştım. İçinde plastik cisim vardı. Tatlı poşeti mi, yoksa plastik mi olduğunu tam anlamadım. Ne olduğunu da hiç incelemedim zaten. Görür görmez iştahım kaçtı, sofradan kalktım. Tekrar fırına gitmedim, gitme gereği duymadım çünkü akşam yorgundum. Hamuruna dikkat edilmemiş diye düşünüyorum, çünkü sonradan düşme olayı değil gibi gözüküyor. Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış" dedi." dedi.

Sofraya oturan aile ekmeğin içinden çıkanı görünce şoke oldu!

"GÖZLE GÖREMEDİĞİMİZ KİM BİLİR DAHA NELER VAR"

Daha önce de oradan alışveriş yaptığını ifade eden Aydın, "Fırının pastaları ve tatlıları da var, normalde onları da alıyoruz. Hijyen şartlarına daha özen göstermeleri lazım. Burası sadece ekmekçi değil, 'de bir sürü şubeleri ve çok çalışanları var. Tatlılarda olsun, pastalarda olsun daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var? Bu basit gibi gözüküyor. Bir daha oradan alışveriş yapmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekmeğin içinden çıkan fare şoke etti, dava açtılar: Eşim sütten kesildi
Elazığ’da ekmeğin içinden çıkan şoke etti!
ETİKETLER
#eskişehir
#ekmek
#fırın
#temizlik
#gıda güvenliği
#Naylon
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.