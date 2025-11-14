Menü Kapat
14°
Sokak ortasında dehşet! Kadına yumruk atıp, makasla yüzünü kesti: Savunması 'pes' dedirtti

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk atıp, ardından makasla yüzünü kesti. Saldırgan kısa sürede yakalanırken mahkemedeki ifadesi ise duyanları şoke etti.

Sokak ortasında dehşet! Kadına yumruk atıp, makasla yüzünü kesti: Savunması 'pes' dedirtti
Antalya'nın ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen Abdulmutalip T. (27) ile karşılaştı.

Sokak ortasında dehşet! Kadına yumruk atıp, makasla yüzünü kesti: Savunması 'pes' dedirtti

MAKASLA YÜZÜNÜ ÇİZDİ

Henüz bilinmeyen bir nedenle şahıs, kadına dehşeti yaşattı. Önce yumrukla saldırdı, ardından elindeki makasla kadının yüzünü çizdi.

Sokak ortasında dehşet! Kadına yumruk atıp, makasla yüzünü kesti: Savunması 'pes' dedirtti

YÜZÜNE DİKİŞ ATILDI

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sokak ortasında dehşet! Kadına yumruk atıp, makasla yüzünü kesti: Savunması 'pes' dedirtti

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın Abdulmutalip T. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şüpheliyi akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından zanlı, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.

Sokak ortasında dehşet! Kadına yumruk atıp, makasla yüzünü kesti: Savunması 'pes' dedirtti

"PSİKOLOJİM ÇOK KÖTÜYDÜ"

Kadına saldırıda bulunan Abdulmutalip T.'nin ifadesinde, "Kısa süre önce iş bulmak amacıyla Alanya'ya geldim. Sezon bittiği için iş bulamadım. Sokaklarda hurda toplamaya başladım. Olay günü sabah yine hurda toplamak için çıktığımda karşıma hiç tanımadığım bu kadın çıktı. Psikolojim çok kötüydü. Bir anda kadına vurdum ve sürüklemeye başladım. Ne yaptığımın farkında değildim. Çok pişmanım. Özür dilerim" dediği öğrenildi.

