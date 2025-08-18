Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Sokak ortasında dehşete düşüren olay! Kurşun yağmuruna tuttu

Antalya'da 30 yaşındaki bir genç, oturduğu apartmanın önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği genç ağır yaranırken saldırgan motosiklet ile olay yerinden kaçtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 09:27

'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 30 yaşındaki Derviş Ç., ikamet ettiği apartmana girmek üzereyken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırına uğradı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Silah sesleri üzerine aşağıya inen Derviş Ç'nin akrabalar, genci apartman girişinde kanlar içerisinde bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Sokak ortasında dehşete düşüren olay! Kurşun yağmuruna tuttu

VÜCUDUNA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Derviş Ç. yakınları tarafından kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokak ortasında dehşete düşüren olay! Kurşun yağmuruna tuttu

DAHA ÖNCEDE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ve Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay sonrası motosikletle kaçan kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Sokak ortasında dehşete düşüren olay! Kurşun yağmuruna tuttu

DURUMU KRİTİK

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin apartman girişinde ve sokak üzerinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda boş kovana rastlandı. Derviş Ç. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgi incelemesi sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çorum'da feci kaza! İkiye bölündü: Çok sayıda yaralı var
Freni boşalan arazöz ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
ETİKETLER
#yaralı
#silahlı saldırı
#antalya
#cinayet
#Motosiklet Güvenliği
#Polise Rapor
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.