Sokak ortasında dehşete düşüren olay! Kurşun yağmuruna tuttu

Antalya'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 30 yaşındaki Derviş Ç., ikamet ettiği apartmana girmek üzereyken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırına uğradı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Silah sesleri üzerine aşağıya inen Derviş Ç'nin akrabalar, genci apartman girişinde kanlar içerisinde bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

VÜCUDUNA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Derviş Ç. yakınları tarafından kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

DAHA ÖNCEDE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay sonrası motosikletle kaçan kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

DURUMU KRİTİK

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin apartman girişinde ve sokak üzerinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda boş kovana rastlandı. Derviş Ç. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgi incelemesi sürüyor.