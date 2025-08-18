Freni boşalan arazöz ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olayda; M.A. idaresindeki arazöz, seyir halindeyken fren arızası yaşadı. Kontrolden çıkan araç, sürücünün tüm çabalarına rağmen duramayınca park halindeki araçlara çarptı. Araçlara çarpan arazöz daha sonra bir iş yerine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Filmleri aratmayan görüntülerin yaşandığı olay anbean kameraya yansıdı.