 Selahattin Demirel

Sollama isteği tarlada son buldu! 1 kişi ölüm-kalım mücadelesi veriyor

Burdur’un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolunda yolcu otobüsünü sollayıp tekrar sağ şeride geçmek isterken otobüse çarpıp tarlaya uçan otomobilde 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Sollama isteği tarlada son buldu! 1 kişi ölüm-kalım mücadelesi veriyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 18:30

’un ilçesi Burdur-Antalya karayolunda saat 13.05 sıralarında meydana gelen kazada İsmahan D.(39) idaresindeki Antalya istikametinden Bucak istikametine seyir halinde iken önünde seyreden Emre K.(35) idaresindeki yolcu otobüsünü sollamak için sol şeride geçip daha sonra tekrar sağ şeride geçmek isterken otobüsün sol ön kısmına çarparak tarlaya uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü İsmahan D. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Elif K. hafif yaralanırken bir diğer yolcu 13 yaşındaki Berru D. ağır yaralandı.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında yaralılar ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Berru D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken yolcu otobüsü şoförü Emre K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. ise yedek şoför ile yoluna devam etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#Otomobil
#otobüs
#burdur
#bucak
#yaralanan
#Karayolu Kazası
#Yaşam
