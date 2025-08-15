Son dakika | Ümraniye'de servis midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika haberine göre, Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracı devrildi. Alınan bilgiye göre, Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan servis aracı kontrolden çıkıp devrilerek yan yattı.

Kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan minibüs havadan görüntülendi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, devrilen araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.