Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Ocak 2026 En düşük emekli maaşı zam hesaplaması

En düşük emekli maaş zammı düzenlemesi için gözler TBMM Genel Kurulu’na çevrildi. Emekli maaşlarına yapılacak yüzde 12,19’luk zam kök maaşlara uygulanacağından en düşük emekli maaşına ek bir artış yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin ipuçlarını açıkladı. AK Parti en düşük emekli aylığı düzenlemesi için dün toplantı gerçekleştirildi. SSK, Bağ-Kur emeklileri ise en düşük maaşa odaklanırken yeni hesaplamalar yapıldı. Peki Emekli maaşlarına seyyanen (ek) zam yapılacak mı, ne kadar olacak? İşte, 2026 Ocak en düşük emekli maaş zammı hesaplaması…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Ocak 2026 En düşük emekli maaşı zam hesaplaması
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.01.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
08.01.2026
saat ikonu 10:30

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olurken gözler en düşük emekli aylığı olan 16 bin 881 liraya çevrilmişti. %12,19 zam yapılması durumunda emekli aylığı 18 bin 938 lira olarak hesaplanmıştı. Memur emeklilerine toplu sözleşme zammı, asgari ücretin ise %27 zamlanması sebebiyle en düşük emekli maaşı beklentilerin altında kaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise emeklilerin tepkisine vurgu yaparken taleplere duyarsız kalınmayacağının altını çizdi. Kamuoyunda en düşük emekli maaşı artışıyla ilgili enflasyon oranında veya bunun üzerinde mi olması gerektiğine yönelik tartışmalar olduğunu hatırlatan Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışmalarını işaret etti. En düşük emekli maaşı zam ihtimaline göre yeni hesaplamalar yapıldı. Peki En düşük emekli maaşı 2026 ne kadar olacak? İşte, SSK, Bağ-Kur zammıyla ilgili detaylar…

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BİM 9 - 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu 2026 (YENİ) Kablosuz süpürge, ekmek kızartma makinesi, cep telefonu ve tablet geliyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME GELİYOR

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin Ocak-Temmuz ayı zam oranları belli oldu. Emeklilere yapılan zam oranı 12,19 olurken memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre %18.6 zam alacak.

En düşük emekli maaşı bu zam oranına göre 2 bin 57 lira artacak 18 bin 938 liraya yükseldi. Enflasyon farkı kök maaşlarına uygulandığından 4 milyon emeklinin zam oranı düşük kaldı.

Hükümet ise yeni bir düzenleme için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada son yıllarda en düşük emekli aylığına yapılan artışların enflasyon farkı kadar olduğunu anımsatarak bu artışların Meclis tarafından kanunla yapılması gerektiğini vurguladı.

17 milyon emekli olduğunu vurgulayan Yılmaz, 4 milyon emeklinin maaşını alt limitten aldığını ifade ederken bütçeye kaynak yansımaları, ne kadar kişiyi etkileyeceği ve imkanlar ölçüsünde neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasının devamında “ Burada nihai karar, Meclisimizin.” ifadelerini kullandı.

SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Ocak 2026 En düşük emekli maaşı zam hesaplaması

EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN EK ZAM YAPILACAK MI?

Normal emeklilere gelen zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira olurken TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni bir çalışma yapıyor. Çalışmanın kısa süre içerisinde sonuçlanması beklenirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklamasında imkanların sonuna kadar zorlayarak emeklinin yanında olduklarını vurgularken enflasyona ezdirmediklerini ve bu anlayışın devam ettiğini söyledi.

Uzmanlar en düşük emekli aylığı enflasyon oranı kadar ek bir ilave yapılacağı üzerinde duruluyor. 16 bin 881 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşına yapılacak artış %12,19 olması durumunda 18 bin 938 lira olacak. En düşük emekli aylığının 20 bin lira seviyesine çekilmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşına ek olarak %5,5-6 oranında zam yapıldığında en düşük emekli maaşı 20 bin lira seviyesine yükseliyor. En düşük emekli maaşına yapılacak artış bu hesaplamaya göre 17,79 zamlanması durumunda 20 bin lira olacak.

SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılacak mı, ne kadar olacak? Ocak 2026 En düşük emekli maaşı zam hesaplaması

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2026 TBMM’DE GÖRÜŞÜLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti’nin en düşük emekli maaşı çalışması tamamlandıktan sonra Meclis’in gündemine gelecek. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülüp onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Emeklilerin taban aylığı şu an mevcut olarak 16 bin 881 lira olarak yatırılıyor. Kök maaşı 15 bin 46 liranın altına olanlar ise enflasyon oranı olan %12,19’luk fark eklendiği 16 bin 881 lirayı aşmıyor. 4 milyon emekli bu durumda bulunurken düzenlemeden bu 4 milyon emekli yararlanacak. Kök maaşı sorgulama işlemleri ise e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Emekliler, e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak sağ üst kısımda bulunan arama kısmına “Ne kadar emekli maaşı alırım” şeklinde sorgulama yaparak kök aylığını öğrenebilirler.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.