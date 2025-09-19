Süphan Dağı beyaza büründü: Mevsimin ilk karı yağdı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.



Bitlis ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olurken Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı'nda mevsimin ilk karı düştü. Van Gölü'nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'nın zirvesi kısmi olarak beyaza büründü. Adilcevaz ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ise hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.