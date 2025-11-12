Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Taksicinin telefonla darbedildiği olayda yeni görüntü! Kadının söyledikleri şoke etti: "Burada çırılçıplak soyunurum"

İstanbul'un Kartal ilçesinde taksimetre ücretini fazla bulan kadın tarafından telefonla darbedilen şoför, neye uğradığını şaşırdı. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kadının "Burada soyunurum" diyerek taksiciyi korkutmaya çalıştığı görüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2025
16:42
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
16:54

'da 10 Kasım günü meydana gelen olayda; şoförü İbrahim Kutsal, gitmek istediği yere götürmek üzere Meryem Çayırdere'yi aracına aldı.

Taksicinin telefonla darbedildiği olayda yeni görüntü! Kadının söyledikleri şoke etti: "Burada çırılçıplak soyunurum"

Bir süre sonra Çayırdere'yi gitmek istediği noktaya getirerek indirmeye hazırlanan Kutsal, Göztepe sapağını kaçırında fiyatta 100 TL indirim yapacağını söyledi. Ancak müşteri bu ücreti kabul etmedi. Kutsal bunun üzerine 80 TL daha indirim yaptığını söylemesinin üzerine Çayırdere ile arasında çıktı.

Taksicinin telefonla darbedildiği olayda yeni görüntü! Kadının söyledikleri şoke etti: "Burada çırılçıplak soyunurum"

KADES'İ ARAYIP ARAÇTAN İNMEYE ÇALIŞTI

Şoförün "Yol kapalı olduğu için bu güzergahtan geldim" açıklaması üzerine ikna olmayan Çayırdere, KADES'i aramasının ardından araçtan inmeye çalıştı. Şoför Kutsal ise kendisini "dur inme, gelecek" diyerek uyardı.

Taksicinin telefonla darbedildiği olayda yeni görüntü! Kadının söyledikleri şoke etti: "Burada çırılçıplak soyunurum"

"BURADA ÇIRILÇIPLAK SOYUNURUM"

Elindeki telefonla şoförü başından yaralayan kadın daha sonra "Burada çırılçıplak soyunurum" diyerek korkutmaya çalıştı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

