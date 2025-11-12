Taksicinin telefonla darbedildiği olayda yeni görüntü! Kadının söyledikleri şoke etti: "Burada çırılçıplak soyunurum"

İstanbul Kartal'da 10 Kasım günü meydana gelen olayda; taksi şoförü İbrahim Kutsal, gitmek istediği yere götürmek üzere Meryem Çayırdere'yi aracına aldı.

Bir süre sonra Çayırdere'yi gitmek istediği noktaya getirerek indirmeye hazırlanan Kutsal, Göztepe sapağını kaçırında fiyatta 100 TL indirim yapacağını söyledi. Ancak müşteri bu ücreti kabul etmedi. Kutsal bunun üzerine 80 TL daha indirim yaptığını söylemesinin üzerine Çayırdere ile arasında tartışma çıktı.

KADES'İ ARAYIP ARAÇTAN İNMEYE ÇALIŞTI

Şoförün "Yol kapalı olduğu için bu güzergahtan geldim" açıklaması üzerine ikna olmayan Çayırdere, KADES'i aramasının ardından araçtan inmeye çalıştı. Şoför Kutsal ise kendisini "dur inme, polis gelecek" diyerek uyardı.

"BURADA ÇIRILÇIPLAK SOYUNURUM"

Elindeki telefonla şoförü başından yaralayan kadın daha sonra "Burada çırılçıplak soyunurum" diyerek korkutmaya çalıştı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.