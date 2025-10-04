Menü Kapat
 Ümit Buget

Taksiye 'acil' çağrı geldi ama bebek doğmak için hastaneyi beklemedi

Adana'da duraktan gelen acil çağrı üzerine hareket eden şoförün aracına binen hamile yolcu hastane bebeğini hastane yolunda dünyaya getirdi.

04.10.2025
04.10.2025
'da bir taksi yolculuğu, unutulmaz bir ana sahne oldu. Duraktan gelen acil çağrı üzerine hareket eden şoförün aracına binen hamile kadın hastane yolunda bebeğini dünyaya getirdi.

Kordon bağı araçta kesilerek hastaneye alınan ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şoför ailenin bundan sonraki taksi yolculuklarından ücret almayacaklarını söyledi.

Samet Aygün (30), duraktan gelen acil çağrı üzerine Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ne yolcu almaya gitti. Suriyeli Yesen ailesini alan taksici Aygün, onları hastaneye götürmek için yola çıktı. Bu sırada hamile annenin sancısı arttı, ardından da aracın içinde dünyaya geldi. Anne erkek bebek dünyaya getirirken göbek kordonu hastane önünde sağlık ekibi tarafından araçta kesildi. Hastaneye alınan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'BEBEK SESİ GELDİ, ÇOK TUHAF OLDUM'

Yaşadığı olayı anlatan taksici Samet Aygün, "Durakta oturup çay içiyordum. Durağa telefon geldi. Acil olunca bende hemen adrese gittim. Adreste aileyi aldım. Yolda giderken kadın bir anda aracımda doğum yaptı. Bebek sesi geldi, çok tuhaf oldum. Yetiştirdik hastaneye, hemşire göbek kordonunu taksinin içerisinde kesti. Daha sonra içeri aldılar, annenin ve bebeğin de sağlık durumu iyiymiş" dedi.

'TAKSİ ÜCRETİ ALMAYACAĞIZ'

Aygün "Aracım doğan Yesen bebeğe ve ailesine Türk Hava Yolları'nın uyguladığı ücretsiz ulaşım tarifesinin aynısını Evren Taksi olarak uygulayacağız. Yesen bebek ve ailesinden bundan sonra taksi ücreti almayacağız" diye konuştu

ETİKETLER
#adana
#bebek
#anne
#doğum
#taksici
#Acil Durumlar Bakanlığı
#Yaşam
