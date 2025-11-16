Tam 28 yıldır ihtiyaç sahipleri için ilmek atıyorlar! Gönüllü kadınlar örgüleriyle yürekleri ısıtıyor

Mersin’de 1997 yılında Ferda Yertut öncülüğünde başlatılan “İyilik Örüyorum” hareketinin bu yıl 28. Yılı kutlandı. Menderes Bulvarı'ndaki Büyükşehir Belediyesi Trafik Parkı'nda düzenlenen yıldönümü etkinliğinde bir araya gelen kadınlar, her yaştan kişiye uygun atkı, bere ve yelek ördü.

YURT GENELİNDEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GÖNDERİLECEK

El emeği göz nuruyla üretilen örgüler kışı sıcak geçirmeleri için yurt genelindeki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. Yertut, farklı illerdeki gönüllü kadınların da evde hazırladıkları kıyafetlerle harekete destek olduklarını söyledi.

“ÜŞÜYEN KİMSE KALMASIN İSTİYORUM”

İyilik çalışmalarını elinden geldiğince sürdüreceğini dile getiren Yertut, "Kalbim huzurla doluyor. Üşüyen kimse kalmasın istiyorum. Kadınların katkılarıyla bu yola çıktım, onlar bana destek oluyor. Tek başıma bunları üretemem. Bunlar çok güzel şeyler." dedi.