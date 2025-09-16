Tek telefonla varını yoğunu kaybetti! Poşet poşet altınını evinin önüne bıraktı

Adana'da kendini polis olarak tanıtan şüpheliler, "Kimliğiniz bir banka soygununda kullanıldı" yalanıyla yaşlı bir adamı dolandırdı.

"EVDEKİ ALTIN VE PARANIZI GÖNDERİN"

Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işçi emeklisi Yaşar Y.'yi (73) telefonla arayıp, kendisini ‘Başkomiser Kadir' olarak tanıtan bir kişi, "Kimliğinizin bir banka soygununda kullanıldığı tespit edildi. Evinizdeki para ve altınlarınızı, size göndereceğimiz polise teslim etmeniz gerekiyor. Soruşturmanın ardından size teslim edeceğiz" dedi.

DOLANDIRDIKLARINI REDDETTİLER

Bunun üzerine Yaşar Y. ile eşi Hanife Y. (72), 16 Cumhuriyet, 10 yarım ile 8 çeyrek altını eve gelen şüpheliler E.B. (16) ile Halil T.'ye (24) verdi. Yaşar Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, E.B.'yi Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'nde gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan Halil T. ise Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde tespit edilip gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamayı reddedip, dolandırıcılık yapmadıklarını öne sürdü. Altınlara ulaşılamazken ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.