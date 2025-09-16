Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Tek telefonla varını yoğunu kaybetti! Poşet poşet altınını evinin önüne bıraktı

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, "Kimliğiniz bir banka soygununda kullanıldı. Evinizdeki para ve altınları alıp parmak izi çalışması yapacağız" dedikleri işçi emeklisi şahsı dolandırdı. Olay sonrası yakalanıp sorguya çekilen dolandırıcıların ifadesi ise şoke etti. İşte detaylar...

Tek telefonla varını yoğunu kaybetti! Poşet poşet altınını evinin önüne bıraktı
'da kendini olarak tanıtan şüpheliler, "Kimliğiniz bir banka soygununda kullanıldı" yalanıyla bir adamı dolandırdı.

"EVDEKİ ALTIN VE PARANIZI GÖNDERİN"

ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işçi emeklisi Yaşar Y.'yi (73) telefonla arayıp, kendisini ‘Başkomiser Kadir' olarak tanıtan bir kişi, "Kimliğinizin bir banka soygununda kullanıldığı tespit edildi. Evinizdeki para ve altınlarınızı, size göndereceğimiz polise teslim etmeniz gerekiyor. Soruşturmanın ardından size teslim edeceğiz" dedi.

DOLANDIRDIKLARINI REDDETTİLER

Bunun üzerine Yaşar Y. ile eşi Hanife Y. (72), 16 Cumhuriyet, 10 yarım ile 8 çeyrek altını eve gelen şüpheliler E.B. (16) ile Halil T.'ye (24) verdi. Yaşar Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan , polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, E.B.'yi Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'nde gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan Halil T. ise Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde tespit edilip gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamayı reddedip, dolandırıcılık yapmadıklarını öne sürdü. Altınlara ulaşılamazken ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

